Milan sui social – Maignan dà il benvenuto a Giroud: il post

Olivier Giroud è ufficialmente un giocatore del Milan. Ecco come il nuovo portiere rossonero ha dato il benvenuto al proprio connazionale

Dopo un Europeo sfortunato con la Francia le strade di Mike Maignan e Olivier Giroud sono destinate a incrociarsi nuovamente. I due calciatori si rivedranno con la maglia del Milan. L'ex Lille è stato tesserato prima dell'inizio dell'Europeo vista la volontà di non rinnovare di Gianluigi Donnarumma. Il secondo, dopo un lungo tira e molla con il Chelsea, è stato ufficializzato nella giornata di oggi. Per questo motivo, Maignan ne ha approfittato per dare il benvenuto al nuovo attaccante rossonero con questo tweet. Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV: queste le sue prime dichiarazioni