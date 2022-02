Milan sui social – Maignan: “Anche il capo ha un capo”

Maignan, portiere del Milan, ha pubblicato su Instagram delle foto con Dida, preparatore dei portieri. Ecco qui il suo post.

La personalità a Mike Maignan, portiere del Milan classe 1995, non manca. L'ha dimostrato subito e continua a farlo giornalmente. Anche con il suo ultimo post su Instagram, in cui si proclama capo. Tuttavia, ammette che Dida, preparatore dei portieri ed ex numero uno rossonero, è a un livello superiore. Tre foto in totale. Nella prima si vede Maignan volare per respingere una conclusione, poi nella seconda è a colloquio proprio con Dida, con cui ha un bellissimo rapporto. Terza foto, un'altra grande parata. Eccole tutte e tre, accompagnate da una didascalia dedicata proprio al suo allenatore: "Anche il capo ha un capo".