Milan sui social – L’invito a comprare i biglietti per riempire lo stadio

Sono in vendita già i biglietti per la prossima partita che il Milan giocherà in casa. Ecco l'annuncio su Twitter del club rossonero.

Manca sempre meno alla fine del campionato e anche per i tifosi del Milan sono sempre meno le occasioni per andare a vedere la squadra dal vivo. Sono solo quattro le partite a San Siro che il Milan deve ancora giocare in questo campionato e potrebbero essere decisive per la vittoria dello Scudetto che la squadra insegue. Serve il supporto dei tifosi, che finora non è mai mancato. Ecco perché il club rossonero, su Twitter, ha invitato tutti ad acquistare il biglietto per il prossimo impegno, che sarà ad aprile: "Riempiamo San Siro anche per! Acquista il tuo biglietto e scegli il tuo posto". Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>