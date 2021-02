Milan sui social – L’in bocca al lupo alla Brignone per i Mondiali di sci alpino

Il Milan augura il meglio a Federica Brignone

Oggi dovevano iniziare i Mondiali femminili di sci alpino. Per l’Italia c’è Federica Brignone, grande tifosa del Milan, che parteciperà ai Mondiali che si svolgeranno a Cortina. La gara è poi stata posticipata per nebbia, ma il club rossonero ha voluto ovviamente far sentire la propria vicinanza all’atleta azzurra, a maggior ragione visto che si tratta di una tifosa del Milan. Dal profilo ufficiale del club su Twitter è arrivato un bellissimo in bocca al lupo, con un messaggio condito da un: “Forza”. Il tutto, accompagnato anche da una foto della Brignone in azione. Ecco il tweet.

BRAHIM ECCO LA SVOLTA PER IL RISCATTO >>>