Milan sui social – Lentini fa il compleanno, gli auguri rossoneri

Lentini, ex giocatore del Milan, oggi fa il compleanno e sono arrivati su Twitter gli auguri tutti rossoneri della squadra.

Oggi è un giorno speciale per Gianluigi Lentini, ex giocatore del Milan, che in rossonero ha giocato per quattro stagioni collezionando 63 presenze e 13 gol. Quattro anni in cui ha vinto più e più volte tutto ciò che di importante potesse vincere. Giorno speciale perché è il suo compleanno. Spegne oggi 53 candeline. Nel corso della stagione 1993/94, purtroppo, subì un gravissimo incidente. Due giorni di coma e conseguenze neurologiche gravi. Non tornò mai, purtroppo, ai livelli alti a cui giocava prima di quell'incidente. Oggi, però, è sicuramente bello poterlo festeggiare. Sul proprio profilo Twitter, il Milan gli ha voluto giustamente augurare buon compleanno: "Tanti auguri Gianluigi!"