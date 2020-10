Milan sui social – Leao carico: “Rispondi con il lavoro”

Ultime Notizie Milan: Leao carico su Twitter dopo il Derby

MILAN NEWS – Ha ricevuto tante critiche, nonostante fosse stato rimesso in squadra per emergenza dopo aver avuto il Coronavirus. Eppure lo scorso anno Rafael Leao aveva dimostrato di stare crescendo molto. Il portoghese sabato pomeriggio nel Derby è stato decisivo, con una grande prestazione e uno splendido assist che è valso il secondo e decisivo gol di Zlatan Ibrahimovic in Inter-Milan. Ecco perché sul proprio profilo Twitter ha pubblicato una foto della partita, accompagnata dal seguente messaggio: “Rispondi con il lavoro”. Poche parole, parla il campo. Finora Leao ha tenuto fede a questa teoria.

