Milan sui social – Le rossonere vincono 5-0 in amichevole: la foto

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto della formazione femminile dopo la vittoria contro la Svizzera U19.

Una gara amichevole che ha tenuto allenate le ragazze del Milan Femminile. Una bella vittoria per le ragazze di Maurizio Ganz, che si sono imposte con un secco 5-0 sulla Svizzera Femminile Under 19. L'inizio di stagione è stato finora assolutamente positivo, con un'ottima partenza in campionato. Peccato per l'eliminazione in Champions League. Il club rossonero ha poi pubblicato una bellissima foto su Twitter, in cui a fine partita le due formazioni si sono mischiate in un grande abbraccio di gruppo. Ecco il tweet con messaggio e foto da parte del Milan: "Milan-Svizzera U19. Thomas, Stapelfeldt (x3), Tucceri. Bella vittoria in amichevale per le rossonere".