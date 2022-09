Milan sui social – Le rossonere edizione 2022/2023

Pubblicata su Twitter dalla società rossonera la foto ufficiale di squadra del Milan Femminile per la stagione in corso.

La stagione è ormai iniziata anche per il Milan Femminile da un po' di tempo. La squadra è allenata ancora da Maurizio Ganz e, come sempre, c'è l'obiettivo di arrivare in cima alla classifica per qualificarsi alla Champions League Femminile o, chissà, per vincere il campionato. Nuova stagione significa anche nuovi appuntamenti e soliti riti, tra cui quello della foto ufficiale di squadra. Foto che è stata poi condivisa sul profilo Twitter della società rossonera. Con l'augurio, ovviamente, di una stagione di primo livello e ricca di successi sportivi. Allo scatto è stata aggiunta la seguente didascalia: "Le rossonere edizione 2022/2023".