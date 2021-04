Milan sui social – Le rossonere battono l’Inter e volano in finale | News

Le ultime notizie sul Milan femminile. Le ragazze di Maurio Ganz hanno battuto l'Inter femminile 4-2 e volano in finale di Coppa Italia

Il Milan femminile ha battuto l'Inter nel derby valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Le ragazze rossonere si sono imposte sulle nerazzurre con il risultato di 4-2 grazie alle doppiette di Veronica Boquete e Natasha Dowie. Inutili i gol di Gloria Marinelli e Caroline Moller per le ragazze di Attilio Sorbi. Grazie a questo risultato, la squadra allenata da Ganz ha ribaltato lo svantaggio della partita d'andata (2-1) e incontrerà in finale la vincente tra Juventus e Roma, gara che verrà disputata domani alle 12.30. Per rendere omaggio a questo trionfo, il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le immagini della vittoria. "Che spettacolo mozzafiato! Via alla meritata finale di Coppa Italia", queste le parole pubblicate dall'account rossonero. Intanto ecco le parole del presidente Kessie.