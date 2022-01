Milan sui social – Le principali statistiche sul big match contro la Roma

Attraverso un post su Twitter, il Milan ha pubblicato le principali statistiche sulla grande partita di stasera contro la Roma

Questa sera andrà in scena, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan-Roma. La gara sarà valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Nonostante le tante avversità delle ultime ore, si prospetta partita incandescente. Attraverso un post su Twitter, i rossoneri hanno pubblicato le principali statistiche sul big match contro i giallorossi. "Ecco le principali statistiche verso il big match dell'Epifania", queste le parole apparse su Twitter. Milan, le top news di oggi: Pioli e Mou in conferenza. Piace Berti