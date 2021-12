Milan sui social – Le immagini dell’allenamento di oggi | News

Alcuni scatti dell'allenamento svolto oggi dagli uomini di Stefano Pioli sono stati pubblicati sui canali social del Milan

Il Milan continua la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Una gara importante ai fini per la lotta scudetto, con il match che è in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Oggi i ragazzi di Stefano Pioli hanno svolto l'allenamento nel centro sportivo di Milanello. Attraverso un post su Twitter, il Milan ha pubblicato gli scatti della seduta odierna. "I rossoneri si avvicinano al big match di campionato", queste le parole apparse sul social. Milan, le top news di oggi: Cairo placa le voci su Bremer.