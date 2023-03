Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi sotto la pioggia

La squadra è di nuovo tutta a Milanello, anche se ovviamente non tutti i giocatori del Milan sono a disposizione. La sosta ha nuovamente mietuto delle vittime. Prima di tutto Pierre Kalulu, francese classe 2000 che starà fuori per molto tempo, mentre è notizia di oggi che non è tornato con problemi anche Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981. Vi rimandiamo al link qui sotto per ulteriori informazioni.