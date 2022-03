Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi in una giornata soleggiata

Oggi ultimo allenamento della settimana per il Milan, con il club che ha poi pubblicato su Twitter alcune foto della seduta odierna.

Ultimo allenamento della settimana per il Milan oggi. La squadra rossonera, o meglio i reduci dalle convocazioni nelle rispettive nazionali, si sono ritrovati agli ordini di Stefano Pioli per continuare a preparare la partita di lunedì prossimo. I rossoneri hanno lavorato sul campo, con grandi sorrisi, ma anche grande concentrazione. C'è la voglia di raggiungere un grande obiettivo e bisogna remare tutti insieme nella stessa direzione.

Ambiente sereno, aiutato anche dal clima. Oggi, infatti, l'allenamento si è svolto sotto il sole e con una bellissima temperatura. Un clima primaverile che non può far altro che aiutare e aumentare ancora di più il buon umore. Dopo la seduta, il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcune foto della sessione di allenamento. In queste è possibile vedere i volti dei giocatori, che dimostrano quanto detto sopra. Anche il club si sofferma sul clima: "Sabato soleggiato a Milanello". Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>