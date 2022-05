Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi: focalizzati sull’obiettivo

Come di consueto, il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le foto dell'allenamento odierno. Eccole tutte, con un obiettivo in testa

Manca sempre meno alla fine di questa stagione e il Milan insegue un sogno che sta diventando sempre più un obiettivo concreto. I rossoneri sono a caccia dello Scudetto e dopo aver vinto domenica pomeriggio, si preparano al prossimo impegno di domenica prossima. Si giocherà in trasferta, in serale. Oggi la squadra si è ritrovata a Milanello, agli ordini di Stefano Pioli, per il primo allenamento settimanale per iniziare a preparare al meglio la sfida. Come di consueto, al termine della sessione il Milan ha pubblicato su Twitter alcune foto dell'allenamento. Volti concentrati, ma anche umore alle stelle. Il giusto miscuglio di sensazioni. La didascalia non lascia spazio a dubbi: "Nuovo mese, stesso obiettivo! In poi Rossoneri. Alimentato da". Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>