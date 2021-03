Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi: c’è Ibrahimovic | News

Milan, oggi Ibrahimovic si è allenato con i compagni

Dopo aver rimediato una brutta sconfitta contro il Napoli, il Milan si è messo subito al lavoro per preparare la delicatissima sfida di giovedì contro il Manchester United. La notizia più importante di oggi è quella che riguarda Ibrahimovic. Da come si può notare dalle foto pubblicate dai rossoneri su Instagram, lo svedese si è allenato insieme ai suoi compagni. ‘Mento in su, riorganizzarsi, caricare’, queste le tre parole scritte nel post di seguito.