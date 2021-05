Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi a Milanello

Subito in campo per allenarsi il Milan, dopo la vittoria di ieri, per preparare il match di domenica sera a San Siro. Le foto su Twitter.

Non c'è tempo per rilassarsi e festeggiare in casa Milan. Nonostante il bellissimo e importantissimo successo di ieri, la formazione di Stefano Pioli si è ritrovata immediatamente oggi a Milanello per allenarsi e preparare la prossima partita, che si giocherà domenica sera a San Siro e potrebbe essere quella decisiva per la qualificazione in Champions League. Ultimo ostacolo da superare, insomma, con ogni probabilità. Allenamento di oggi subito molto intenso, come dimostrano le foto pubblicate dal Milan sul proprio profilo Twitter nel corso del pomeriggio: "Avanti tutta verso il Cagliari". Intanto il Milan rimette gli occhi su un vecchio pallino come terzino >>>