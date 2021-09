Milan sui social – Le foto della seduta di allenamento odierna

Subito in campo il Milan per l'allenamento: non c'è tempo per fermarsi. Si avvicina già il prossimo impegno di campionato.

Stefano Bressi

Zero tempo per fermarsi, il Milan riparte subito. La squadra, tornata nella notte da Liverpool, dove ieri ha esordito in Champions League dopo sette anni, oggi si è ritrovata a Milanello per preparare subito la partita di domenica sera in campionato contro la Juventus a Torino. Ritmi altissimi, allenamento tra palestra e campo. Su Twitter, il club ha pubblicato alcune foto della seduta di oggi. Sul campo, ovviamente, i giocatori che ieri non hanno giocato titolari. Domenica sera sarà la quarta giornata di Serie A. Ecco le foto e la descrizione scelta dal Milan: "Il campionato incombe: testa alla Juve". Le parole di Ibrahimovic, le condizioni di Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi sul Milan.