Milan sui social – Le foto della seduta d’allenamento di oggi

Oggi il Milan è tornato ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello in vista del prossimo match. Ecco le foto pubblicate su Instagram.

Si avvicina il prossimo impegno di campionato per il Milan, che oggi è tornato dunque ad allenarsi. La squadra si è ritrovata a Milanello agli ordini di Stefano Pioli per continuare a preparare la sfida di sabato sera a San Siro. Diversi gli assenti per infortunio ancora in casa Milan, che però sta facendo molto bene ed è convinto di poter continuare sulla stessa onda. Nel corso della serata, il club ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto della seduta d'allenamento. Tanti sorrisi, ma anche tanta intensità. Ecco le immagini, accompagnate dalla seguente didascalia: "Alzando i giri in vista del Verona". Intanto ecco le notizie più importanti della giornata di oggi >>>