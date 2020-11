MILAN NEWS – Oggi la squadra si è ritrovata a Milanello dopo il riposo. Non c’era però Stefano Pioli, che è positivo al Coronavirus. Il Milan ha giocato una partitella contro la squadra Primavera, con in campo i reduci dalle Nazionali. Una formazione decisamente rimaneggiata, che però è riuscita comunque a imporsi con un secco 6-0. Su Twitter, poi, il Milan ha pubblicato alcune foto della sgambata in famiglia. Eccole: “Si riparte: test con la Primavera per i rossoneri”.

