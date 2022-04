Milan sui social – Le foto della dirigenza presente all’allenamento

Oggi il Milan si è allenato e, anche stavolta, sotto gli occhi dei dirigenti. Ecco l'immagine pubblicata su Twitter dalla società.

È un momento delicato della stagione e il Milan oggi si è allenato per preparare al meglio il prossimo impegno, previsto domenica sera. I rossoneri si stanno giocando lo Scudetto e continueranno a farlo fino all'ultimo, con la speranza e l'augurio di riuscire alla fine ad aggiudicarselo. Serve rimanere compatti e concentrati, serve essere tutti uniti e remare tutti nella stessa direzione. Ecco perché oggi a Milanello, come spesso succede in realtà comunque, era presente anche tutta la dirigenza. C'erano Paolo Maldini e Frederic Massara come di consueto, ma anche Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero. Oggi pomeriggio il Milan ha pubblicato su Twitter alcune foto dei dirigenti. Eccole: "Milanello: sempre presente il supporto della dirigenza".