Milan sui social – Le foto del viaggio per Udine con la nuova collezione

È stata presentata oggi la nuova collezione Milan e Puma, indossata dai giocatori nel viaggio verso il match di oggi. Gli scatti su Twitter.

Era stata annunciata nei giorni scorsi e oggi è stata ufficialmente presentata la nuova capsule collection del Milan e di Puma, sponsor tecnico rossonero. Una linea di abbigliamento che però è per la vita di tutti i giorni. Maglioni, felpe, pantaloni. Sempre con stile sportivo, ma anche con molto iconico e unico. Una bellissima collezione, che i giocatori hanno anche già indossato. L'hanno infatti usata durante il viaggio che li ha portati a Udine per giocare. Il club rossonero ha poi pubblicato sul proprio profilo Twitter le foto del viaggio e il link per poter acquistare i capi: "Il viaggio dei rossoneri indossando la nostra nuova capsule collection". Segui live il match Udinese-Milan >>>