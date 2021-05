Milan sui social – La vittoria della Primavera contro i pari età della Lazio

Le ultime notizie sul Milan primavera. Grazie ai due gol di Giacomo Olzer, il Milan Primavera si è imposto per 2-1 contro la Lazio

Questa mattina il Milan primavera allenato da Federico Giunto ha portato a casa tre punti fondamentali vincendo contro i pari età della Lazio. Per i rossoneri decisiva una doppietta del giovane talento Giacomo Olzer, autore oltretutto anche di una grande prestazione. Gol del momentaneo pareggio per i biancocelesti che porta la firma di Raùl Moro su calcio di rigore. Al termine dell'incontro, il Milan ha pubblicato una bella foto su Instagram per celebrare la strepitosa vittoria di oggi. "Uno splendido inizio di weekend, grande lavoro ragazzi!", questo è quello che si legge sull'account social rossonero. LINK 19