Milan sui social – La presentazione della sfida di oggi

Oggi non è solo il compleanno del Milan, è anche il giorno della seconda amichevole della Dubai Super Cup, che vedrà i rossoneri sfidare il Liverpool nel pomeriggio. Il fischio d'inizio è programmato per le 16:30 e dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Arsenal i rossoneri vogliono rifarsi, anche per festeggiare al meglio il compleanno. Sarà l'occasione per qualche altro esperimento, ma col rientro di molti nazionali ci sarà anche modo per avere più certezze e prepararsi al meglio per la ripresa del campionato. Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato una grafica per presentare la partita, che all'estero potrà essere seguita su Facebook a pagamento. Invece in Italia sarà trasmessa da DAZN. Ecco la presentazione: "Finire il con una resa dei conti contro il Liverpool! Guardaci affrontare i Reds".