Milan sui social – La presentazione della capsule con Paper Planes

MILAN NEWS – Sarà un 11 dicembre da ricordare per il Milan e i suoi tifosi. Sarà ufficialmente disponibile infatti la nuova linea di streetwear in collaborazione con Paper Planes. Un passo avanti storico per il club rossonero, che si avvicina sempre di più ai tifosi giovani di tutto il mondo. I prodotti sono già disponibili per gli iscritti alla newsletter del club rossonero. Oggi, sul profilo Twitter del Milan, sono state pubblicate alcune foto dei capi d’abbigliamento, presentati in questo modo: “Città diverse, stesso cuore rossonero. Paper Planes x AC Milan questo venerdì”. Ecco il tweet e tutte le foto scelte dal Milan.