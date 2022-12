Milan sui social – La foto del taglio della torta per il compleanno

Oggi è il giorno del compleanno del Milan, il 123esimo. Una data speciale per tutti i tifosi rossoneri. Il 16 dicembre 1899 Herbert Kilpin decideva di fondare la società che sarebbe diventata la più importante per milioni di persone, pronunciando la famosa frase: "Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari". Insomma, il 16 dicembre è un giorno speciale. Questo compleanno, lo si festeggia da Campioni d'Italia, il che lo rende ancora più speciale. Al momento la squadra è in ritiro a Dubai, ma ovviamente la festa è partita lo stesso. Come dimostra la foto pubblicata su Twitter dal Milan, in cui c'è tutta la squadra riunita intorno a una bellissima torta rossonera. Novità importanti stamattina in casa Milan >>>