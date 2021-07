Milan sui social – Kjaer protagonista della PhotoShop Challenge

Il Milan ha pubblicato su Facebook una foto di Kjaer con lo sfondo verde, invitando i tifosi a modificare l'immagine. Ecco il post.

Come sempre, il Milan è molto attivo sui social e sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto di Simon Kjaer con sfondo verde. Obiettivo, far sbizzarrire i tifosi. Si tratta di una PhotoShop Challenge, in cui i milanisti possono modificare lo sfondo della foto rendendola il più simpatica possibile. Nello specifico, si tratta di una foto del difensore danese classe 1989 che indica di fronte a sè. Nei commenti già tantissime immagini davvero molto divertenti. Ecco il post del Milan: "State cercando qualcosa da fare? Sprigionata la vostra creatività con la PhotoShop challenge!" Le top news di oggi: le ultime su Kaio Jorge, Brandt e Kessié