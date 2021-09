Milan sui social – Kessié, aggiornata la bio su Instagram: ‘Player of acmilan’

Da come si può notare visitando il suo profilo Instagram, Franck Kessié ha aggiornato la sua bio scrivendo 'giocatore del Milan'

Franck Kessié è sicuramente uno dei calciatori più forti e fondamentali all'interno del Milan di Stefano Pioli. Preoccupa, e non poco, la situazione contrattuale del centrocampista ivoriano, il quale è in scadenza di contratto con i rossoneri nel giugno del 2022. Nonostante le voci su un possibile trasferimento al PSG, il classe 1996 ha aggiornato la sua biografia su Instagram scrivendo 'Giocatore dell'AC Milan'. Un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi e che potrebbe anche essere un indizio riguardo il futuro del calciatore. Intanto ecco le top news di oggi su tutto ciò che riguarda il Milan.