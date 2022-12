Milan sui social – Kalac fa il compleanno: gli auguri

Ha giocato quattro anni nel Milan, vincendo una Champions League, un Mondiale per Club e una Supercoppa Europea, anche se non da protagonista, Zeljko Kalac, che però è stato titolare rossonero per circa un anno. Oggi è un giorno speciale per i milanisti, perché è il compleanno del Milan, ma per lui ancora di più, perché è anche il suo. Compie infatti 50 anni. Ha scelto una data non banale per nascere ed evidentemente il Milan era nel suo destino. Dopo aver festeggiato il compleanno del Milan, la società rossonera ha pubblicato su Twitter una foto di auguri anche per lui: "Tanti, e soprattutto grandi, auguri per i tuoi 50 anni, Zeljko". Novità importanti stamattina in casa Milan >>>