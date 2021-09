Milan sui social – In arrivo i nuovi ‘ratings’ di Fifa 22 | News

Stanno per arrivare i nuovi ratings di Fifa 22: presenti nel video di lancio alcuni calciatori del Milan, tra cui Theo Hernandez

Attraverso un post pubblicato su Twitter, il Milan fa sapere agli amanti dei videogiochi che stanno per arrivare i nuovi 'ratings' di Fifa 22. Presenti nel video pubblicato dai rossoneri Theo Hernandez, Sandro Tonali, Fikayo Tomori, Brahim Diaz e Olivier Giroud. 'Fifa ratings in arrivo', queste le parole apparse sull'account del Diavolo. Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.