Milan sui social – Il pensiero sulla Giornata mondiale sull’autismo

Il Milan ha ricordato sul proprio profilo ufficiale Twitter la giornata mondiale della sensibilizzazione sull'autismo.

Oggi è una giornata particolare e il Milan lo ha ricordato, come sempre in modo puntuale e preciso. Oggi, infatti, è la giornata mondiale della sensibilizzazione sull'autismo. Il club rossonero ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un'immagine e un pensiero, rivolgendo un saluto particolare agli atleti che stanno partecipando al progetto "Sports for All", che si ricollega proprio alla giornata di oggi. Ecco il messaggio del Milan sul proprio profilo Twitter, accompagnato da una bella immagine: "Un saluto particolare agli atleti partecipanti del progetto Sports for All in occasione della Giornata mondiale della sensibilizzazione sull'autismo. Lo sport è per tutti".