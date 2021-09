Milan sui social – Il bentornato a San Siro dei rossoneri all’Atletico Madrid

Attraverso un post su Twitter, il Milan ha pubblicato delle foto in cui sono presenti dei volti noti soprattutto ai tifosi dell'Atletico Madrid

Milan e Atletico Madrid si stanno affrontando sul prato dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Attraverso un post su Twitter, i rossoneri hanno pubblicato delle foto in cui sono ritratti i dirigenti del Diavolo in compagnia di alcuni volti noti dell'Atletico Madrid. Tra questi, spicca anche la presenza dell'ex attaccante spagnolo Fernando Torres. "Che bello dare il bentornato ai Rojiblancos a San Siro!", queste le parole apparse sul social. Segui con noi il live testuale di Milan-Atletico Madrid.