Milan sui social – Ibrahimovic: “Pronto a conquistare l’industria musicale”

Ennesimo posto di Ibrahimovic sui social in linea con la sua personalità. Pubblicata una foto su Instagram e ironia con Max Martin.

Manca ormai solo una settimana al raduno del Milan, che sarà l'8 luglio, e Zlatan Ibrahimovic si gode gli ultimi giorni di vacanza. Al momento lo svedese classe 1981 è infortunato al ginocchio, ma ciò nonostante sarà ovviamente presente a Milanello e lavorerà nel centro sportivo rossonero a parte, per arrivare pronto all'inizio della stagione, in programma a fine agosto. Per Ibra al momento tanto mare sul suo yacht. Su Instagram, oggi, ha pubblicato una foto con Max Martin, importante produttore musicale svedese. Il commento è ovviamente in perfetto stile Ibra. Eccolo: "Max Martin, sono pronto a conquistare l'industria musicale".