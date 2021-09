Milan sui social – Ibrahimovic: “Le scarpe non fanno la differenza”

Su Instagram, ha pubblicato una foto delle scarpe slacciate in occasione del suo gol, Ibrahimovic. Ecco il post del bomber del Milan.

Tornato in campo nell'ultimo match di campionato del Milan, ci ha messo sette minuti Zlatan Ibrahimovic a trovare di nuovo la via della rete. Suo il gol del raddoppio alla Lazio, con una particolarità: quando si è avviata l'azione si stava allacciando le scarpe, ma si è alzato di scatto e ha concluso con i lacci slegati. Lo svedese classe 1981 ha pubblicato su Instagram la foto dei lacci sciolti in occasione del gol, aggiungendo: "Le scarpe da calcio non fanno la differenza. I piedi fanno la differenza". Un'altra volta in cui Ibra non perde occasione per mettersi in mostra e alimentare il proprio ego. Ma ne ha ben donde. Ecco il post.