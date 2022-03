Milan sui social – Ibrahimovic in moto nei panni di Ghost Rider

Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha pubblicato su Twitter una propria foto da centauro, chiamando in causa il famoso film.

Sta pian piano tornando a giocare con continuità, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che ieri ha dato una mano nei quindici minuti finali. Lo svedese, classe 1981, sta ritrovando la condizione e già la prossima settimana potrebbe essere più presente in campo. Intanto, oggi si gode il meritato riposo girando per la città a bordo della propria moto. Potenza che rispecchia la sua in campo. Proprio lo stesso Ibrahimovic ha pubblicato su Twitter una sua foto alla guida della propria moto. La didascalia chiama in causa Ghost Rider, noto film che tratta di una leggenda in cui c'è un'entità demoniaca sotto forma di uomo. Eccola.