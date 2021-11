Milan sui social – Ibrahimovic e la Federazione Taekwondo

Ieri a Roma è passata a trovare il Milan una delegazione della Federazione Italiana di Taekwondo, che ha incontrato Ibrahimovic.

Una grande vittoria ieri per il Milan, che in albergo ha avuto anche modo di fare un incontro speciale. A trovare i rossoneri è infatti arrivata una delegazione della Federazione Italiana Taekwondo, che ha ovviamente voluto incontrare Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, cintura nera nell'arte marziale. I suoi colpi anche sul campo di calcio sono decisamente iconici. Così il Milan ha poco fa pubblicato alcune foto dell'incontro in albergo. Presenti anche Vito Dell'Aquila, campione olimpico, e Simone Alessio, campione del mondo. Ecco ciò che ha pubblicato il Milan su Twitter: "Una delegazione della Federazione guidata dal Presidente, dal Campione Olimpico Vito Dell'Aquila e dal Campione del Mondo Simone Alessio, ha incontrato e la dirigenza rossonera a Roma".