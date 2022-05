Milan sui social – I numeri dello Scudetto rossonero

Ora è tutto vero, il Milan è Campione d'Italia per la diciannovesima volta. Sul proprio profilo Twitter, i rossoneri hanno dato dei numeri.

Finalmente è realtà per il Milan lo Scudetto numero 19. I rossoneri lo hanno vinto con grande merito, nonostante alcuni clamorosi errori e nonostante nessuno credesse in loro. Stamattina, il Milan ha pubblicato su Instagram alcune diapositive con dei numeri statistici sulla stagione, che certificano il dominio del Milan e il valore della squadra rossonera. Si va dalle 26 vittorie, miglior risultato dalla stagione 2005/06, passando per le 18 partite a reti inviolate con il 79,4% di parate per Mike Maignan, francese classe 1995 arrivato tra lo scetticismo generale. Fattore anche un altro francese, Theo Hernandez, classe 1997 che da terzino ha fatto più di cinque gol e passaggi vincenti per il secondo anno di fila. Impossibile non parlare di Rafael Leao, portoghese classe 1999 che con 98 dribbling è quello che ha saltato più giocatori. Un successo però di squadra, che con 26 anni di media è la più giovane di sempre a vincere. Successo costruito anche e soprattutto in trasferta, dove sono arrivate 14 vittorie. La difesa, infine, è stato un fattore. Ecco quindi il post: "I numeri dello Scudetto". Intanto ha parlato Ibrahimovic >>>