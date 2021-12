Milan sui social – Hernandez: “Rialziamoci, ci sono altri trofei da vincere”

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha pubblicato un post su Instagram sottolineando tutto il suo rammarico dopo l'eliminazione dalla Champions

Autore di una prestazione non entusiasmante, Theo Hernandez ha espresso tutto il suo rammarico attraverso un post su Instagram dopo l'eliminazione per mano del Liverpool. "Un'eliminazione non è mai facile. Dobbiamo rialzarci perché ci sono altri trofei da vincere e noi daremo tutto per questa maglia, grazie per il vostro supporto", queste le parole apparse sul suo profilo social. Milan, le top news di oggi: sogno scudetto, interessa Botman.