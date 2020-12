Milan sui social – Hauge dopo il pareggio: “Forza Milan”

MILAN NEWS – Un pareggio sicuramente deludente, il 2-2 di Genoa-Milan di ieri sera. I rossoneri però, nonostante le tantissime defezioni, restano imbattuti e primi in classifica da soli. Una squadra piena di assenze e che ha visto i giocatori in campo non al meglio. Non ha brillato neanche Jens Hauge, esterno d’attacco norvegese entrato in campo nel secondo tempo. Non è riuscito a trovare gli spazi a lui congeniali e si è spesso incartato tra le maglie rossoblù. A fine partita, però, il suo messaggio è chiaro e conciso, sul suo profilo Instragram: “Forza Milan”. Due parole, molto semplici. Non bisogna abbassare la testa, serve subito una reazione.