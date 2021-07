Milan sui social – Gli auguri del club per il Canada Day

Il Milan ha pubblicato su Twitter un messaggio di auguri per i tifosi rossoneri dal Canada nel giorno di festa nazionale.

Oggi è il Canada Day, giornata di festa nazionale in Canada, e il Milan ha pubblicato su Twitter un messaggio di auguri per tutti i rossoneri canadesi, accompagnato da una bellissima immagine rossonera. Il Milan è da sempre un club molto attento a tutti i tifosi sparsi per il mondo, essendo il club italiano più tifato sul pianeta. Ecco il messaggio del club: "Oggi festeggiamo una giornata molto importante per i nostri tifosi canadesi!" Ecco il tweet pubblicato dal Milan con la foto con la scritta in inglese e una bellissima immagine stilizzata della foglia, simbolo canadese.