Milan sui social – Gli auguri a Noemi Fedele per il compleanno

Oggi è il compleanno di Noemi Fedele, giocatrice del Milan Femminile, che compie 25 anni. Ecco il messaggio del club rossonero.

Oggi è un giorno molto speciale in casa del Milan Femminile, visto che compie gli anni Noemi Fedele, portiere rossonera. Giovanissima, compie infatti solo 25 anni. Arrivata da poco in rossonero, non è il portiere titolare della squadra, ma ha comunque grande talento e presto potrebbe mettersi in mostra. Il club rossonero non ha dimenticato il suo compleanno, nonostante sia infortunata. Sul proprio profilo Twitter, infatti, il Milan gli ha voluto fare tanti cari auguri di buon compleanno. Ecco il messaggio per Noemi Fedele, accompagnato anche da una bellissima grafica, ovviamente tutta rossonera: "Tanti auguri Noemi! Ti aspettiamo presto in campo".