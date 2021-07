Milan sui social – Giroud: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura”

Olivier Giroud è un nuovo attaccante del Milan. Ecco il messaggio del centravanti francese apparso sul suo profilo Twitter

Da poche ore Olivier Giroud è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. L'attaccante francese ha firmato ieri il suo contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi due anni e ha scelto la maglia numero nove. L'ex Chelsea ha anche pubblicato un post sul suo profilo Twitter. "Ciao tifosi milanisti. Sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante avventura insieme a voi. Ringrazio Ivan Gazidis che conosco da tanto tempo, Paolo Maldini, Frederic Massara e Mr Pioli per l'accoglienza. Forza Milan", queste le parole apparse sull'account del campione d'Europa. Ecco Ballo-Touré: il terzino sta svolgendo le visite mediche.