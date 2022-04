Milan sui social – Giroud: “Lavoro e concentrazione domenica”

Si avvicina l'impegno di domenica per il Milan e Giroud ha pubblicato su Instagram una foto dell'allenamento, con frase motivazionale.

Si avvicina la partita di domenica e oggi il Milan si è allenato quasi tutto in gruppo, con Olivier Giroud ovviamente presente. Il francese classe 1986 non segna ormai da diverse partite, ma tutti si augurano che questa possa essere quella giusta per ritrovare la via della rete. È l'uomo dei gol pesanti e in un momento del genere sarebbe pesantissimo. È una garanzia Giroud, che oggi ha pubblicato una foto su Instagram estratta dall'allenamento odierno. C'è lui in fase di passaggio e l'immagine è accompagnata da una frase motivazionale, tipica di queste situazioni. Ecco cosa ha scritto e la sua foto: "Lavoro e concentrazione domenica". Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata >>>