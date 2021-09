Milan sui social – Giroud in gruppo e allenamento con la nuova maglia

Olivier Giroud è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. E intanto il Milan mostra sui social la nuova maglia d'allenamento

E' iniziata oggi la preparazione del Milan della gara di mercoledì sera contro il Liverpool. Dopo sette lunghi anni d'attesa, i rossoneri faranno finalmente ritorno in Champions League e vogliono presentarsi 'ad hoc' nella suggestiva cornice di Anfield. Intanto il Diavolo, da come pubblicato sui social, mostra la presenza di Olivier Giroud nel gruppo e la nuova maglia di allenamento. "Al lavoro indossando il nostro kit allenamento della nuova collezione PUMA International Cup", queste le parole apparse sull'account del club di via Aldo Rossi. Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.