Milan sui social – Gabbia: “Ottima prestazione e vittoria importante!”

Ieri è tornato titolare Gabbia con il Milan e ha giocato un'ottima prestazione. Dopo il match, ha esultato così sul proprio profilo Instagram

Lo scorso anno Matteo Gabbia è tornato molto utile al Milan in condizione di emergenza. Si è dimostrato molto affidabile anche e così stavolta Stefano Pioli lo ha scelto per giocare titolare dandogli fiducia. Un po' di turnover per far riposare i big, ma Gabbia anche stavolta ha giocato molto bene. Nessun errore, tante giocate difensive e grandi qualità. La prima partita dell'anno per il classe 1999. Dopo il match, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto del match, accompagnate da una didascalia che esprime la propria felicità, anche per il risultato: "Ottima prestazione e vittoria importante!" Intanto ci sono novità di mercato e sul recupero di Giroud >>>