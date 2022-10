Milan sui social – Gabbia: “Che vittoria, magnifici tifosi”

Ieri uno dei migliori in campo per il Milan è stato Matteo Gabbia, difensore classe 1999 mandato in campo un po' a sorpresa da Stefano Pioli, viste le assenze. Molti tifosi non gli davano molta fiducia, ma Gabbia ha zittito tutti e ha annullato i due attaccanti della Juventus, che non hanno visto palla. Una prestazione da dominatore assoluto, in grado di fare davvero la differenza. Gabbia viene spesso troppo sottovalutato, ma quando è stato in condizione fisica è sempre stato affidabile e anche autore di prove eccellenti. Dopo la partita ha pubblicato su Instagram una propria foto durante un'esultanza, accompagnata da una bellissima didascalia: "Che vittoria. Che tifosi. Forza Milan". Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>