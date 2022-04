Milan sui social – Foto dell’allenamento con citazione musicale

Oggi il Milan ha pubblicato su Instagram una foto dell'allenamento, svoltosi sotto un cielo nuvoloso. Allegata citazione degli U2.

Oggi il Milan si è regolarmente allenato a Milanello, a due giorni dalla prossima partita. I rossoneri stanno preparando la sfida al massimo per rifarsi dopo la delusione. Anzi, forse il risultato negativo di martedì può essere una spinta ulteriore per riuscire a ottenere un grande risultato. Durante l'allenamento è stata scattata una bellissima foto della squadra in gruppo sotto un cielo molto nuvoloso. Sul profilo Instagram ufficiale della squadra è stata pubblicata la foto, con una citazione particolare: "Portami tra le nuvole lassù". Si tratta infatti del titolo di una canzone degli U2. Ovviamente il messaggio è chiaro: un augurio di arrivare in alto. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata >>>