Milan sui social – Fikayo Tomori: “Grazie a Dio per l’operazione riuscita”

Oggi si è operato Fikayo Tomori al menisco, poi il difensore del Milan ha pubblicato su Instagram una foto post operazione. Eccola.

Una giornata non troppo felice per il Milan, i suoi tifosi e Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997. Il centrale ha scoperto di essersi lesionato il menisco mediale ieri sera e poi si è anche operato. Un'operazione non complicata e perfettamente riuscita, ma che lo terrà lontano dal campo per circa trenta giorni. Tantissimi. Dopo l'operazione, Fikayo Tomori ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dal letto della clinica, accompagnata da un bel messaggio. Eccolo: "Grazie a Dio per un'operazione riuscita oggi. Sperando di tornare in campo il prima possibile, grazie a tutti i vostri messaggi di sostegno. Ci vediamo presto". Leggi le notizie più importanti della giornata di oggi a tinte rossonere >>>