Milan sui social – Ecco i nuovi ‘ratings’ su Fifa 22: “Questa è qualità”

Il Milan ha pubblicato un divertente video in cui sono presenti alcuni calciatori rossoneri alle prese con i nuovi 'ratings' di Fifa 22

Alcuni calciatori del Milan hanno scoperto in anteprima i loro valori sul noto videogioco 'Fifa22'. Theo Hernandez, Brahim Diaz, Olivier Giroud, Fikayo Tomori e Sandro Tonali sono stati protagonisti di un simpatico video in cui sono alle prese nell'indovinare i loro 'ratings' sul famoso prodotto di 'EA Sports'. I rossoneri hanno pubblicato il tutto su Twitter. "Questa è qualità", le parole apparse sull'account social del Diavolo. Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.