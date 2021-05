Milan sui social – Dipingi di rossonero il tuo browser

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un link per rendere il browser del PC a tinte rossonere. Ecco come fare.

I tifosi del Milan sono appassionati, calorosi e il Milan è pronto a seguirli costantemente, per non farli mai sentire distanti dal proprio club del cuore. Lo fa attraverso moltissime iniziative e tra queste c'è anche quella di poter personalizzare il proprio browser con un'estensione ufficiale del club. Chi utilizza per il proprio PC un browser che sia Google Chrome o Microsoft Edge, infatti, potrà installare facilmente un'estensione che permetterà di avere tantissimi sfondi a tema Milan e molte funzionalità aggiuntive. Lo ha promosso il club stesso sul proprio profilo Twitter: "Dipingi di rossonero il tuo browser!"