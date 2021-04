Milan sui social – Dalot: “Torniamo a vincere nel nostro stadio”

Dopo la vittoria del Milan contro il Genoa, su Instagram ha pubblicato un bel post Dalot, entrato nella ripresa. Ecco le sue parole.

Ha dato un grande contributo alla vittoria oggi Diogo Dalot, subentrato nel secondo tempo per il Milan. Il portoghese è sceso sul terreno di gioco con lo spirito giusto, recuperando tanti palloni e difendendo con grande attenzione. Uno spirito da squadra unita, che proprio il classe 1999 ha ricordato nel proprio post su Instagram, pubblicato dopo la fine della gara con il Genoa. È la seconda volta che subentra a gara in corso e lo fa molto bene. Dalot ha pubblicato una foto e ha scritto un bellissimo messaggio. Eccolo: "Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan!" Per gli highlights della partita tra Milan e Genoa di oggi clicca qui >>>